18:11 27.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве может появиться улица именни МакКейна

Киевляне призвали предоставить одной из улиц столицы имя американского сенатора Джона МакКейна.

В Киеве может появиться улица именни МакКейна

Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета.

Как говорится в петиции, американский сенатор Джон МакКейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города! Такое заявление подал киевлянин Андрей Арсентьев.

Петиция была зарегистрирована сегодня, 27 августа. Сейчас собрано 35 подписей из необходимых 10 тысяч.

Как сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.


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