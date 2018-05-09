11:32 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве стартовала акция протеста "Бессмертный полк" - ФОТО

В честь празднования, восьмого марта, возле станции метро Арсенальная стартовала акция "Бессмертный полк". Об этом информируют украинские СМИ.

В Киеве стартовала акция протеста

Как отмечается, участвовать в шествии будут около  500 человек, среди них также находится мать погибшей Ирины Бережной, Елена Бережная.

Участники несут портреты погибших во Второй мировой войне. Акция пройдет от Арсенальной до площади Славы. Там ранее правоохранители поставили рамки металлоискателей.

Известно, что люди идут с флагами и в сопровождении советских фронтовых песен. Пока на Арсенальной собралось около полтысячи человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в оккупированном Донецке сегодня, 9 мая, прошел свой парад в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что в центре города пройдет колонна с 1,5 тысячи боевиков ДНР и больше 70 единиц техники.  Колонну боевых машин возглавит советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.


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