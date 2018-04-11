В Киеве неизвестные похищена мемориальная доска Миколайчука

Доска висела на доме, где жил актер. Как сообщил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач, ночью был совершен очередной акт вандализма.

С дома на улице Миколайчука, 5 (бывшая Серафимовича) пропала мемориальная доска актеру. Такую новость на своей странице в Facebook написал автор доски - скульптор Анатолий Фуженко.

По его словам, все необходимые заявления в правоохранительные органы было сделано, а Национальный союз кинематографистов обратилась даже к руководству Министерства внутренних дел с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены. На данный момент информации о результатах поисков нет.

Впрочем, одно ясно уже сейчас - мемориальную доску не вернуть. Надо подумать о том, как изготовить новую, - подытожил Трымбач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве ночью неизвестные украден бронзовый бюст Леси Украинки. Он был снять вместе с памятной доской. Бюст более 40 лет находился на фасаде мемориального дома по улице Саксаганского, 97, где жила поэтесса. Как сообщает в воскресенье, 4 марта, на своей страничке в странице Facebook Музея выдающихся деятелей украинской культуры, это не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы, - пояснили в музее.