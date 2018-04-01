В полиции рассказали подробности аварии с российским дипломатом

Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства Российской Федерации не справился с управлением и совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало. По его словам, оба транспортные средства получили механические повреждения. Вместе с тем виновник дорожно-транспортного происшествия пытался скрыться с место происшествия, однако полиция его остановила, - сообщил Тракало, добавив, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

При этом патрульные не смогли составить на него протокол об административном нарушении, поскольку тот предъявил документ сотрудника посольства и отказался проходить тест на алкоголь. Плиции неизвестно, где сейчас находится виновник ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатов Российской Федерации. При этом водитель автомобиля дипломатического представительства РФ отказался проходить тест на алкогольное опьянение.