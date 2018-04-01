20:56 01.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В полиции рассказали подробности аварии с российским дипломатом

Российский дипломат - виновник аварии, которая произошла в Киеве в ночь на 1 апреля, пытался скрыться с места происшествия.

В полиции рассказали подробности аварии с российским дипломатом

Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства Российской Федерации не справился с управлением и совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало. По его словам, оба транспортные средства получили механические повреждения. Вместе с тем виновник дорожно-транспортного происшествия пытался скрыться с место происшествия, однако полиция его остановила, - сообщил Тракало, добавив, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

При этом патрульные не смогли составить на него протокол об административном нарушении, поскольку тот предъявил документ сотрудника посольства и отказался проходить тест на алкоголь. Плиции неизвестно, где сейчас находится виновник ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатов Российской Федерации. При этом водитель автомобиля дипломатического представительства РФ отказался проходить тест на алкогольное опьянение.


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