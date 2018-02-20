13:29 20.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице хотят вдвое уменьшить количество маршруток

Киевские чиновники подумывают над тем, чтобы значительно уменшить количество маршруток в столице после доказательств нарушений правил дорожного движения и резонансных ДТП. 

В столице хотят вдвое уменьшить количество маршруток

Об этом сообщили в программе "Сніданок з 1+1".

Отметим, что водители столичных маршруток ежедневно нарушают правила дорожного движения, но украинцы замечаний им никаких не делают. Кроме того, сейчас в интернете можно найти много видео, где видно нарушение именно со стороны водителей "Богданов".

К примеру, в Броварах Киевской области, водители двух автобусов устроили гонки. Еще один бус вообще проскочил на красный свет и чудом избежал столкновения. Поэтому, власти Киева в течение пяти лет планируют уменьшить количество маршруток вдвое. 

Как рассказал эксперт из транспортных стратегий, за несколько лет город может полностью избавиться от ржавых "Богданов".

В свою очередь власти других украинских городов в такие перспективы не верит. Потому что отказаться от маршруток, даже за год или два без достойной альтернативы ни один город не в состоянии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Елены Телиги в Соломенском районе произошла авария с участие двух маршрутчиков.

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