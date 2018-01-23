В Киеве покончил с собой молодой парень - ФОТО

Сегодня ночью, 23 января, в Деснянском районе столицы молодой человек выбросился из окна 16-этажного дома. В результате падения парень умер на месте проишествия, сообщает "Информатор".
По словам очевидцем, тело погибшего лежало у входа в третий подъезд на улице Радунская, 18а.
В свою очередь правоохранители сообщили, что личность погибшего на данный момент уточняется. Однако сотрудникам полиции удалось установить, что родители погибшего вызвали на место происшествия скорую помощь.
Вообщем-то, когда медики прибыли, им пришлось констатировать смерть парня. Предварительная причина смерти - самоубийство.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье был обнаружен труп- 17-го юноши.