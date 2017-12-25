В 2018 Киев не собирается сбавлять темпы ремонта дорог, - Кличко

Кличко заверил, что на следующий год продлено действие таможенного эксперимента и 50 процентов средств от превышения плана поступлений будут направлены на ремонт дорог.

В прошлом году было отремонтировано 200 км дорог и проездов, а в этом году - 302 км. По словам мэра, новые дороги соответствуют европейским стандартам.

"Все подрядчики дают гарантию на 5 лет. Если будут проблемы, то они за свои средства обязаны отремонтировать поврежденное покрытие. Мы контролируем, чтобы качество дорог было высокого уровня. Европейскому городу - европейские дороги", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в 2017-ом в столице отремонтировано в рамках реконструкции и капитального ремонта 25 объектов, в частности такие как Кольцевая дорога, проспекты Воздухофлотский, Глушкова, Победы, бульвар Дружбы Народов, Русановская Набережная, улицы Раисы Окипной, Васильковская, Набережно-Корчуватская, Михайловская, Льва Толстого и другие. Также сделали текущий ремонт на 93 объектах.

В рамках капитального и среднего ремонта отремонтировано 20 путепроводов и 280 внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Оценивая качество ремонта дорог, Кличко отметил, что это, в первую очередь, должны делать киевляне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице временно перекроют движение по станциях трамвайного сообщения Борщаговской линии "Политехническая" и "Полевая".