20:58 02.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве 800 домов остаются без отопления, поскольку не выдерживают теплосети, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве 800 домов остаются без теплоснабжения.

В Киеве 800 домов остаются без отопления, поскольку не выдерживают теплосети, - Кличко

Это связано с авариями на теплосетях, которые возникают из-за того, что сети не выдерживают давления. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По его словам, прорывы теплосетей - это ситуация, с которой город сталкивается ежегодно в начале отопительного сезона, когда давление в системе резко возрастает. В ближайшее время все дома будут подключены, - заверил городской голова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным заместителя главы КГГА Петра Пантелеева компания "Киевэнерго" в течение трех дней должна убрать все повреждения и выйти на схему суточной ликвидации.


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