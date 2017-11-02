В Киеве 800 домов остаются без отопления, поскольку не выдерживают теплосети, - Кличко

Это связано с авариями на теплосетях, которые возникают из-за того, что сети не выдерживают давления. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По его словам, прорывы теплосетей - это ситуация, с которой город сталкивается ежегодно в начале отопительного сезона, когда давление в системе резко возрастает. В ближайшее время все дома будут подключены, - заверил городской голова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным заместителя главы КГГА Петра Пантелеева компания "Киевэнерго" в течение трех дней должна убрать все повреждения и выйти на схему суточной ликвидации.