В Днепровском районе появится парк-памятка

Так, в городе появится парк садово-паркового искусства. Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Данный парк будет обустроен вдоль ул. Попудренко, а также вдоль Броварского проспекта - от станции метро столцы "Дарница" до станции "Черниговская" в Днепровском районе города. Примерная площадь данного парка составит 13,67 га. На данный момент эта территория выступает буферной зоной - между открытой линией метро и спальным районом. При этом земельный участок имеет также историческую ценность, ведь является частью урочища Волчья гора.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вскоре будет обустроен "Совской парк".