14:59 12.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Twitter заблокировал большое количество аккаунтов из Китая, России и Турции: стала известна причина

Американская социальная платформа Twitter объявила о блокировке 170 000 учетных записей, используемые в кампании дезинформации, поддерживаемой правительством Китая и состоящей из передачи контента, благоприятного для него, включая пандемию коронавируса.

Twitter заблокировал большое количество аккаунтов из Китая, России и Турции: стала известна причина

Платформа приостановила сеть из 23 000 750 учетных записей, показывающих высокую активность и большую сеть из 150 000 аккаунтов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Кроме того, две менее влиятельные группы, поддерживаемые национальными правительствами, были ликвидированы из России и Турции. Оба ориентированы на пользователей в этих странах.

Согласно Twitter, китайские сети были связаны с событиями, обнаруженными на платформе, а также на Facebook и YouTube в прошлом году. Эти операции были предназначены для распространения вводящего в заблуждение содержания о политической ситуации в Гонконге, где продолжались продемократические протесты.

Последняя операция также была в основном сфокусирована на Гонконге, но также способствовала распространению информации о пандемии коронавируса, китайском миллиардере из США Го Венгуиа и, в меньшей степени, Тайване.

Ранее мы сообщали, что Sony официально представила PlayStation 5.


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