Twitter заблокировал большое количество аккаунтов из Китая, России и Турции: стала известна причина

Платформа приостановила сеть из 23 000 750 учетных записей, показывающих высокую активность и большую сеть из 150 000 аккаунтов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Кроме того, две менее влиятельные группы, поддерживаемые национальными правительствами, были ликвидированы из России и Турции. Оба ориентированы на пользователей в этих странах.

Согласно Twitter, китайские сети были связаны с событиями, обнаруженными на платформе, а также на Facebook и YouTube в прошлом году. Эти операции были предназначены для распространения вводящего в заблуждение содержания о политической ситуации в Гонконге, где продолжались продемократические протесты.

Последняя операция также была в основном сфокусирована на Гонконге, но также способствовала распространению информации о пандемии коронавируса, китайском миллиардере из США Го Венгуиа и, в меньшей степени, Тайване.

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