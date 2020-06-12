PlayStation 5 представлена официально: что нужно знать о новинке

Дизайн консоли оказался еще более удивительным. Впервые за многие годы Sony сосредоточилась не на черном, а преимущественно на белом. Именно этот цвет преобладает в корпусах PlayStation 5, хотя, конечно, присутствовала черно-синяя подсветка, которая завершает весь процесс.

Об этом пишет УРА-Информ.

Спецификация консоли была известна и раньше, поэтому нет смысла повторять технические параметры. Лучше сосредоточиться на самых важных возможностях PS5. Самым большим преимуществом новой PlayStation станет возможность запуска игр в 4K со скоростью 60 кадров в секунду, что выведет виртуальные "консольные" развлечения на совершенно новый уровень.

Геймпад DualSence также станет сильной стороной PS5. Простые вибрационные двигатели были заменены тактильными двигателями, которые, как предполагается, работают намного лучше. Игроки смогут почувствовать это в руках именно тогда, когда, например, при управлении автомобилем он попадет в аварию.

К сожалению, вопреки ожиданиям до презентации - Sony до сих пор не раскрыла официальную цену PlayStation 5. Таким образом, нам по-прежнему нужно полагаться на неофициальную информацию. Говорят, что суммы колеблются в пределах 500-600 долларов.

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