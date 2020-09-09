В МОЗ не исключают "красную" зону по всей Украине: могут снова ввести жесткий карантин

На данный момент в стране действует адаптивный карантин, то есть каждый регион поделен на зоны, где ситуация самая худшая, там "красная" зона, где лучше всего – "зеленая" зона. В тоже время в Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что если ситуация еще ухудшится, то "красная" зона может быть введена по всей стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", отметил представитель Минздрава.

В тоже время в Правительстве и дальше намерены использовать адаптивный карантин, чтобы бизнес продолжал работу.

При этом только за последний месяц количество больных в Украине удвоилось, что привело к переполнению стационаров, где лечат больных на коронавирус.

За последние сутки в Украине зафиксировано 2500 новых случаев заражения.