09:12 09.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пандемия в Украине: более 2500 новых больных на COVID-19, данные за 9 сентября

Пандемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. Снова в Украине более 2500 новых пациентов, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

Пандемия в Украине: более 2500 новых больных на COVID-19, данные за 9 сентября

Так за последние сутки восьмого сентября в Украине 2 551 новый случай заражения коронавирусом. На протяжении двух недель показатель новых случаев заражения не падает ниже отметки 2000. В общей сложности в стране уже 143 030 человек заразилось COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всео новых случаев заражения было зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.

Количество смертей от коронавируса в Украине приближается к отметке 3000. За последние сутки умерло еще 45 пациентов. Общее число летальных случаев - 2 979.

На данный момент болезнь уже победило 64 703 человек, за сутки последние сутки - 1 157. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что известный продуцент прекращает тестирование вакцины против коронавируса из-за состояния пациента.


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