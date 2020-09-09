08:32 09.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: впервые за долгое время было спокойно, данные за 9 сентября

Предыдущие сутки на Донбассе впервые за очень долгое время были наконец-то весьма спокойными, однако несколько украинских военнослужащих все-таки получили травмы.

Ситуация на Донбассе: впервые за долгое время было спокойно, данные за 9 сентября

Так за предыдущие суки восьмого сентября на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела или провокации со стороны противника. По всей линии разграничения наблюдалась настоящая "тишина", что не может не радовать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

В тоже время есть и плохие новости.

"Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевые травмы от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

С начала суток девятого сентября и по состоянию на 7:30 на Донбассе продолжает действовать режим полного прекращения огня. Боевики его придерживаются и провокаций на данный момент зафиксировано не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не отреагировал на смерть украинского военного на Донбассе.


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