12:35 08.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, почему не отреагировал на смерть украинского военного на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский публично никак не отреагировал на смерть украинского военнослужащего после того, как боевики впервые за долгое время обстреляли украинские позиции.

Зеленский рассказал, почему не отреагировал на смерть украинского военного на Донбассе

В ходе рабочего визита в Сумскую область глава государства рассказал во время обращения со СМИ, что реакция была, но не все нужно выносить для медиа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.

Зеленский добавил, что сохранять жизни украинским военным – это самая сложная работа, которая только может быть. Он также отметил, что 42 дня держался режим прекращения огня до ого момента, как боевики обстрелами убили украинского военного.

"Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ", - отметил Зеленский.

Ранее в Генштабе рассказали, ждать ли масштабного наступления боевиков на Донбассе.


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