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Известный продуцент прекращает тестирование вакцины против коронавируса: необъяснимая болезнь у пациента

Во вторник британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса были приостановлены после того, как у одного из участников исследования было обнаружено "необъяснимое заболевание".

Известный продуцент прекращает тестирование вакцины против коронавируса: необъяснимая болезнь у пациента

Пресс-секретарь концерна поясняет, что в такой ситуации это "рутинный" ход. Нет информации о том, что заболевание появилось в результате приема самого препарата. Компании-производители вакцин обязались соблюдать все стандарты безопасности, несмотря на необходимость быстро бороться с пандемией и возможным политическим давлением.

Об этом пишет УРА-Информ.

Подробности "необъяснимой болезни" и время ее возникновения не разглашаются. Согласно медицинскому сайту Stat News, который первым сообщил об инциденте и написал о "возможном побочном эффекте", человек должен выздороветь.

AstraZeneca в своем заявлении, цитируемом Reuters, не связывает напрямую введение вакцины с заболеванием. Компания заявила, что в таких обширных исследованиях "болезни возникают случайно, но их необходимо оценивать и тщательно проверять".

Подсчитано, что перерыв в тестировании может отсрочить окончание фазы испытания вакцины. Изначально предполагалось, что это произойдет к концу года или в начале следующего года.

Ранее стала известна стоимость вакцины от COVID-19.


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