08:37 08.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия убедилась в том, что США не оставят Украину - эксперт

Экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин поделился своим мнением по поводу ситуации на Донбассе и чего ожидать от Российской Федерации в этом вопросе.

Россия убедилась в том, что США не оставят Украину - эксперт

Он отметил, что России не выгоден мир и прекращения огня, ей нужно решать свои геополитические вопросы. По словам Волошин, РФ намерена продавить вопрос с выборами на Донбассе, однако при этом будет использовать только политические возможности, а не военные.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Считаю ли я, что давление будет исключительно дипломатическим, а не военным? На данный момент – да. Военным Путин просто не сможет. Особенно после того, как бомбардировщики НАТО пролетели над всей территорией Украины. Россия убедилась в том, что США не оставят Украину. Поэтому пока будет действовать на политическом поле. Но интенсивность провокаций на Донбассе возрастет. Возможно, через неделю будут сообщать о десятке-полутора обстрелах наших позиций. Мы вернемся к интенсивности, которая была до перемирия, или еще выше", - заявил эксперт.

Также он добавил, что в связи с перемирием обе стороны делали новые укрепления, а также сейчас возрастет интенсивность разведки.

Напомним, что за последние сутки на Донбассе была зафиксирована одна провокация со стороны противника.


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