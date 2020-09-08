Россия убедилась в том, что США не оставят Украину - эксперт

Он отметил, что России не выгоден мир и прекращения огня, ей нужно решать свои геополитические вопросы. По словам Волошин, РФ намерена продавить вопрос с выборами на Донбассе, однако при этом будет использовать только политические возможности, а не военные.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Считаю ли я, что давление будет исключительно дипломатическим, а не военным? На данный момент – да. Военным Путин просто не сможет. Особенно после того, как бомбардировщики НАТО пролетели над всей территорией Украины. Россия убедилась в том, что США не оставят Украину. Поэтому пока будет действовать на политическом поле. Но интенсивность провокаций на Донбассе возрастет. Возможно, через неделю будут сообщать о десятке-полутора обстрелах наших позиций. Мы вернемся к интенсивности, которая была до перемирия, или еще выше", - заявил эксперт.

Также он добавил, что в связи с перемирием обе стороны делали новые укрепления, а также сейчас возрастет интенсивность разведки.

Напомним, что за последние сутки на Донбассе была зафиксирована одна провокация со стороны противника.