07:43 08.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: обстрелов меньше, но снова есть потери

Ситуация на Донбассе более-менее стабилизировалась, однако украинская армия продолжает нести потери.

Ситуация на Донбассе: обстрелов меньше, но снова есть потери

Так за предыдущие сутки седьмого сентября противник один раз нарушил режим полного прекращения огня. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник совершил одиночные провокации вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Военнослужащие подразделений Объединенных сил и другие составляющие сил обороны продолжают тушить очаги пожаров на территории Луганской области между Лобачевым и Старым Айдаром", - отмечает штаб ООС.

В тоже время как сообщалось ранее, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. В итоге вчера от полученных ожогов в больнице умер один из раненых воинов умер.

С начала суток восьмого сентября противник придерживается режима полного перемирия, обстрелов и провокаций со стороны боевиков не было зафиксировано.

Напомним, что по итогам суток 6 сентября погибло трое украинских военных.


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