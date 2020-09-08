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Дела плохи: в ВОЗ заявили, что коронавирус - это не последняя пандемия

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 7 сентября заявил, что это не последняя пандемия, с которой столкнулся мир.

Дела плохи: в ВОЗ заявили, что коронавирус - это не последняя пандемия

"История учит нас, что пандемии действительно случаются, но когда наступит следующая, мир должен быть подготовлен - лучше, чем в этот раз", - отметил он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Представитель ВОЗ по кризисам Майк Райан заявил на пресс-конференции в Женеве, что правительства, предоставляющие "политически мотивированную" информацию о пандемии коронавируса, могут столкнуться с политическими последствиями.

Когда его спросили о противоречивых сообщениях правительства Бразилии о пандемии, Райан сказал: "Попытка предложить людям излишне упрощенные, поверхностные решения не является долгосрочной выигрышной стратегией". По его словам, доверие строится на "прозрачности, последовательности, честности" и способности признавать ошибки.

"Если общины обнаружат, что они получают информацию, которая является предметом политических манипуляций или что она использовалась таким образом, чтобы искажать доказательства, они, к сожалению, отомстят", - пояснил он.

Райан поздравил правительство Китая с сокращением распространения вируса до очень низкого уровня, но подчеркнул, что ему не следует останавливаться на достигнутом.

ВОЗ также сообщила, что работает с Китаем над требованиями международного одобрения всех китайских вакцин против коронавируса.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев.


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