Коронавирус в Украине: рекордное количество смертей за сутки, данные за 8 сентября

Так за предыдущие сутки седьмого сентября в Украине зафиксировано 57 летальных случаев. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии. В общей сложности в стране уже 2 934 летальных случая. Уже за два дня с такими показателями количество смертей от коронавируса перевали за 3000.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки было также зафиксировано 2411 новых случаев заражения. На протяжении двух недель этот показатель не падает ниже 2000. В Сразу в нескольких регионах было зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19: в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.

В общей сложности с начала пандемии зафиксировано уже 140 479 случаев заражения в Украине. Выздоровевших в стране - 63 546, 73 999 человек продолжает болеть, это на 1 414 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что врач прогнозирует 10 000 больных каждый день.