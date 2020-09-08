Apple назвала дату презентации нового iPhone

Американская многомиллионная компания Apple объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября. Данная информация указана на официальном сайте компании, передает УРА-Информ.
Уже по традиции Apple не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии.
При этом, из многих источников просочилась информация, что именно на ней покажут четыре новых iPhone 12, а также другие новые продукты компании.
Ранее стало известно, что компания SpaceX должна была совершить запуск двенадцатой миссии Starlink 30 августа, однако тогда из-за неудачной для запуска спутников погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только спутник SAOCOM 1B.
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