Маск запускает двенадцатую миссию Starlink: где смотреть трансляцию

В четверг, третьего сентября, компания SpaceX американского изобретателя, филантропа и миллиардера Илона Маска, запустит 60 новых спутников Starlink. Ракету SpaceX Falcon 9 с 60 спутниками связи планируют запустить в четверг в 8:46 EDT (15:46 по Киеву) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Запуск миссии можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте компании, передает УРА-Информ.
Ранее планировалось, что компания SpaceX должна была совершить запуск двенадцатой миссии Starlink 30 августа, однако тогда из-за неудачной для запуска спутников погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только спутник SAOCOM 1B. Сегодня вероятность хорошей погоды составляет 80%, поэтому шансы на запуск двенадцатой миссии действительно крайне велики.
На данный момент компания Маска имеет разрешение на запуск 12 тысяч спутников Starlink и подала заявку на получение разрешения на запуск еще 30 тысяч спутников. Уже были запущены 600 спутников для Starlink, системы широкополосной связи на низкой околоземной орбите.
Как сообщалось ранее, SpaceX договорилась с компанией Space Adventures о туристическом орбитальном полете для четырех человек.
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