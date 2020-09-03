Маск запускает двенадцатую миссию Starlink: где смотреть трансляцию

Ранее планировалось, что компания SpaceX должна была совершить запуск двенадцатой миссии Starlink 30 августа, однако тогда из-за неудачной для запуска спутников погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только спутник SAOCOM 1B. Сегодня вероятность хорошей погоды составляет 80%, поэтому шансы на запуск двенадцатой миссии действительно крайне велики.

На данный момент компания Маска имеет разрешение на запуск 12 тысяч спутников Starlink и подала заявку на получение разрешения на запуск еще 30 тысяч спутников. Уже были запущены 600 спутников для Starlink, системы широкополосной связи на низкой околоземной орбите.

Как сообщалось ранее, SpaceX договорилась с компанией Space Adventures о туристическом орбитальном полете для четырех человек.