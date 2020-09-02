Банды в Швеции получают все больше власти: Полиция беспомощна

В Гетеборге бандиты берут на себя функции полиции, контролируя автомобили, въезжающие в их окрестности. Местные службы беспомощны, и эта ситуация вызвала общенациональные дебаты о более жестких наказаниях за преступление в Швеции.
Шведская полиция уже несколько недель получает отчеты об инспекциях в северо-восточных районах Гетеборга, где действует курдский клан семьи Али Хан. - Были времена, когда банды нанимали молодых разведчиков, чтобы они предупреждали их о полиции. Однако теперь они пошли еще дальше, - сказал Эрик Норд, глава полиции Гетеборга.
Об этом пишет УРА-Информ.
По данным полиции, блокада была вызвана конфликтом, который разразился в августе между семьей Али Хана из Ангереда и бандой из района Хисингс Бачка, а контроль - это попытка защитить свою территорию. За последнее время произошло несколько перестрелок, в том числе в самом центре города, где был убит 25-летний мужчина.
Шокирующем стало событием стало похищение и избиение работника начальной школы в Ангереде, который сообщил в полицию о присутствии двух вооруженных людей в учреждении.
В результате этой напряженности власти Гетеборга решили предоставить защиту, в частности, сотрудникам района Ангеред - врачам и учителям. Их будут сопровождать с работы и на работу.
В Парламенте страны уже рассматривают несколько законов, чтобы повысить ответственность за беспорядки.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг