Банды в Швеции получают все больше власти: Полиция беспомощна

Шведская полиция уже несколько недель получает отчеты об инспекциях в северо-восточных районах Гетеборга, где действует курдский клан семьи Али Хан. - Были времена, когда банды нанимали молодых разведчиков, чтобы они предупреждали их о полиции. Однако теперь они пошли еще дальше, - сказал Эрик Норд, глава полиции Гетеборга.

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным полиции, блокада была вызвана конфликтом, который разразился в августе между семьей Али Хана из Ангереда и бандой из района Хисингс Бачка, а контроль - это попытка защитить свою территорию. За последнее время произошло несколько перестрелок, в том числе в самом центре города, где был убит 25-летний мужчина.

Шокирующем стало событием стало похищение и избиение работника начальной школы в Ангереде, который сообщил в полицию о присутствии двух вооруженных людей в учреждении.

В результате этой напряженности власти Гетеборга решили предоставить защиту, в частности, сотрудникам района Ангеред - врачам и учителям. Их будут сопровождать с работы и на работу.

В Парламенте страны уже рассматривают несколько законов, чтобы повысить ответственность за беспорядки.