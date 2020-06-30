12:05 30.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очередная опасность: вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае

Исследователи выявили новый штамм гриппа в Китае, который обладает "пандемическим потенциалом", отмечается в исследовании, опубликованном в американском научном журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Очередная опасность: вирус гриппа с

Вирус недавно появился и передается свиньям, но исследователи говорят, что они обнаружили доказательства заражения среди работников скотобойни и свинофермы в Китае.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Ученые опасаются, что новый вирус - G4 EA H1N1 - будет мутировать и легко распространяться среди людей. По их мнению, существует риск новой пандемии.

Проблема вряд ли появится сразу, но требует тщательного мониторинга. Поскольку вирус новый, устойчивость людей к нему, вероятно, низкая или отсутствует.

Профессор Кин-Чоу Чанг и его коллеги говорят, что G4 EA H1N1 может расти и размножаться в клетках, выстилающих дыхательные пути человека.

Вот почему, - называют авторы научной публикации, - меры по быстрому контролю над вирусом у свиней должны быть реализованы, и должны быть введен тщательный мониторинг работников свиноводства. "Сегодня мы заняты коронавирусом Sars-Cov-2 и это правильно, но вы не можете упускать из виду новые, потенциально опасные вирусы", - отметил проф. Кин-Чоу Чанг.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса уже умерло более полмиллиона человек.


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