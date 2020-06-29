Коронавирус уже убил более полумиллиона человек: последние данные

Как сообщает Университет Джона Хопкинса, по состоянию на воскресенью было зафиксировано 500 107 смертельных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ.

Наиболее пострадавшей страной являются США, где на данный момент умерло 125 747 человек. Дальше идут Бразилия - 57 070, Великобритания - 43 634 и Италия - 34 738.

В Азии коронавирус убил большинство людей в Индии - 16 095

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировой рекорд подтвержденных инфекций - более 189 тысяч в течение 24 часов. Предыдущий рекорд был 183 тысячи случаев. Это показывает, что число случаев продолжает расти во всем мире.

Эксперты считают, что реальная смертность от вируса, появившегося в Китае в конце прошлого года, намного выше, чем предполагают официальные данные, хотя бы потому, что многие люди умирают без тестирования.

Напомним, чтоВ по последним данным в Украине зафиксировано 1 147 летальных случаев от COVID-19.