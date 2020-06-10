Стало известно, когда ЕС откроет границы: уже совсем скоро

Напомним, что границы ЕС были закрыты на протяжении трех месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Еврокомиссия до конца текущей недели должна опубликовать рекомендации для восстановления обычной работы внутренних границ стран Европейского Сюза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о последних новостях по данной ситуации.

"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.

Внешние и внутренние границы Европейского Союза зарыты с 17 марта текущего года. Это было сделано, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что с 15 июня в Украине должно возобновиться международное авиасообщение. При этом в МОЗ разрабатывают норму при которой, мир поделят на Зеленые и Красные зоны. После возвращения из Зеленых зон украинцам не нужно будет сидеть на самоизоляции на протяжении двух недель. Другая ситуация – с возвращением с Красных зон.