Украинцам могут позволить не сидеть 2 недели на карантине после возвращения домой: но есть условие

Украина уже с 15 июня намерена возобновить международное авиасообщение. Однако для украинских туристов главным вопросом также является то, что после возвращение домой нужно будет просидеть 14 дней на карантине.
Министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга десятого июня отметил, что эту норму могут изменить. Он отметил, что граждан Украины, которые вернулись из-за границы будут делить на две категории – тех стран где ситуация с коронавирусом такая-же как в Украине и лучше, и тех, где ситуация хуже.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже, чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", - сказал Ляшко.
Он добавил, что люди, которые будут возвращаться с Зеленой зоны, не будут сидеть на самоизоляции дома две недели. В тоже время, туристы, которые вернутся из Красной зоны, должны будут отсидеть 14 дней на самоизоляции.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 28 000 подтвержденных случаев COVID-19.