Украинцам могут позволить не сидеть 2 недели на карантине после возвращения домой: но есть условие

Министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга десятого июня отметил, что эту норму могут изменить. Он отметил, что граждан Украины, которые вернулись из-за границы будут делить на две категории – тех стран где ситуация с коронавирусом такая-же как в Украине и лучше, и тех, где ситуация хуже.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже, чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди, которые будут возвращаться с Зеленой зоны, не будут сидеть на самоизоляции дома две недели. В тоже время, туристы, которые вернутся из Красной зоны, должны будут отсидеть 14 дней на самоизоляции.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 28 000 подтвержденных случаев COVID-19.