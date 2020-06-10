13:21 10.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245064:labazovych

Украинцам могут позволить не сидеть 2 недели на карантине после возвращения домой: но есть условие

Украина уже с 15 июня намерена возобновить международное авиасообщение. Однако для украинских туристов главным вопросом также является то, что после возвращение домой нужно будет просидеть 14 дней на карантине.

Украинцам могут позволить не сидеть 2 недели на карантине после возвращения домой: но есть условие

Министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга десятого июня отметил, что эту норму могут изменить. Он отметил, что граждан Украины, которые вернулись из-за границы будут делить на две категории – тех стран где ситуация с коронавирусом такая-же как в Украине и лучше, и тех, где ситуация хуже.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже, чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди, которые будут возвращаться с Зеленой зоны, не будут сидеть на самоизоляции дома две недели. В тоже время, туристы, которые вернутся из Красной зоны, должны будут отсидеть 14 дней на самоизоляции.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 28 000 подтвержденных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Порошенко готовится выехать из Украины в ближайшее время: срочно покидает страну Карты Google вводят новые функции во время коронавируса: очень полезная информация Порошенко вручили подозрение: стало известно за что Коронавирус и группа крови: удивительное открытие ученых
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив