09:19 11.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247523:labazovych

Гиркин раскритиковал Путина: еще одно гнусное предательство

Весьма неожиданно бывший лидер боевиков "ДНР", так называемый экс-"министр обороны" "республики" Игорь Гиркин-Стрелков раскритиковал действия президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Гиркин раскритиковал Путина: еще одно гнусное предательство

На своей странице в одной из социальных сетей боевик признался, что его предположения о наличии у РФ хитрого плана, согласно которого Кремль должен был бы уклониться от выполнения своих обязанностей как союзника Армении в рамках ОДКБ и при этом остаться "сухим", оказались недостоверными.

Об этом пишет УРА-Информ.

По его мнению, глава России обставил всех и фактически продал своего союзника прямолинейно и бесхитростно, что даже никто не мог такого предположить.

"Что еще добавить? Браво, Владимир Владимирович! Теперь армянам есть кого винить в своем разгромном поражении прежде самих себя... Еще одно гнусное предательство", - написал Стрелков, намекая повторении ситуации с ОРДЛО.В 

Игорь Гиркин-Стрелков назвал всю эту ситуацию очень иронично - "иудиный поцелуй Путина".

Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Карабаху. При этом Азербайджан забрал себе территории, которые забрал за последние месяцы, а также получит от Армении контроль еще в нескольких районах Нагорного Карабаха.


Поделиться

Читайте также:
 
Турция может помочь Украине решить вопрос с Крымом - эксперт В ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной Какой макияж подходит для карих глаз: на что обратить внимание Когда нужно удалять зубы мудрости - важные моменты
Проишествия
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив