Гиркин раскритиковал Путина: еще одно гнусное предательство

Весьма неожиданно бывший лидер боевиков "ДНР", так называемый экс-"министр обороны" "республики" Игорь Гиркин-Стрелков раскритиковал действия президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении мирного соглашения по Нагорному Карабаху.
На своей странице в одной из социальных сетей боевик признался, что его предположения о наличии у РФ хитрого плана, согласно которого Кремль должен был бы уклониться от выполнения своих обязанностей как союзника Армении в рамках ОДКБ и при этом остаться "сухим", оказались недостоверными.
Об этом пишет УРА-Информ.
По его мнению, глава России обставил всех и фактически продал своего союзника прямолинейно и бесхитростно, что даже никто не мог такого предположить.
"Что еще добавить? Браво, Владимир Владимирович! Теперь армянам есть кого винить в своем разгромном поражении прежде самих себя... Еще одно гнусное предательство", - написал Стрелков, намекая повторении ситуации с ОРДЛО.В
Игорь Гиркин-Стрелков назвал всю эту ситуацию очень иронично - "иудиный поцелуй Путина".
Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Карабаху. При этом Азербайджан забрал себе территории, которые забрал за последние месяцы, а также получит от Армении контроль еще в нескольких районах Нагорного Карабаха.
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