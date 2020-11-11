Гиркин раскритиковал Путина: еще одно гнусное предательство

На своей странице в одной из социальных сетей боевик признался, что его предположения о наличии у РФ хитрого плана, согласно которого Кремль должен был бы уклониться от выполнения своих обязанностей как союзника Армении в рамках ОДКБ и при этом остаться "сухим", оказались недостоверными.

Об этом пишет УРА-Информ.

По его мнению, глава России обставил всех и фактически продал своего союзника прямолинейно и бесхитростно, что даже никто не мог такого предположить.

"Что еще добавить? Браво, Владимир Владимирович! Теперь армянам есть кого винить в своем разгромном поражении прежде самих себя... Еще одно гнусное предательство", - написал Стрелков, намекая повторении ситуации с ОРДЛО.В

Игорь Гиркин-Стрелков назвал всю эту ситуацию очень иронично - "иудиный поцелуй Путина".

Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Карабаху. При этом Азербайджан забрал себе территории, которые забрал за последние месяцы, а также получит от Армении контроль еще в нескольких районах Нагорного Карабаха.