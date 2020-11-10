Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе

Волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе на своей странице в Фейсбук рассказал об интересны подробностях этих миротворцев. Он сообщил, что в Нагорный Карабах отправились контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области.

Об этом пишет УРА-Информ.

Он отметил, что именно эта бригада с 2005 по 2008 год находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта., а после этого принимала участие в агрессии РФ против Грузии в августе 2008 года.

"С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях ИН", - пишет Иракли Комахидзе.

Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали мирное соглашение по поводу Нагорного Карабаха. В результате его Россия отправит в Карабах 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.