В Кремле не довольны результатами выборов в Украине: кум Путина и Шарий показали не тот результат

Источники сообщают, что в руководстве Российской Федерации недовольны результатами, которые показали на местных выборах пророссийские партии – "Оппозиционная платформа За Жизнь" кума Владимира Путина Виктора Медведчука и блогера "Партия Шария".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал НЕЗЫГАРЬ.

"ОколоКремля говорят, что на Старой Площади крайне недовольны результами выборов на Украине. Очень слабо показали себя силы, ассоциированные с Виктором Медведчуком, несмотря на встречи в Кремле и проекты сВ вакциной. Относительно неплохо проявил себя Шарий, но ему результаты удалось показать только по Мариуполю, что не соответствует уровню финансировани", - отмечает источник.

На данный момент итогового решения по поводу Украины в Кремле нет, однако скорее всего, будут пересмотрены отношения с "украинскими партнерами". Вполне вероятно, что будут также обновлены отношения с пророссийскими партиями в Украине.

Ранее мы сообщали, что "Партия Шария" сумела войти в несколько горсоветов городов на Востоке Украины.