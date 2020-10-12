Черкассы бунтуют: не хотят входить даже в "оранжевую" зону

Так мер Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook заявил, что не видит причин вводить карантинные меры "оранжевой" зоны. По его мнению, решение о внесении города в "оранжевую" зону является преждевременным. По его подсчетам, из 76 больных на коронавирус в больницах города, только 48 – жители Черкасс.

Об этом пишет УРА-Информ.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", – сказал Бондаренко.

Также он добавил, что школы не будут переходить на дистанционную форму обучения, а предприятия не будут зарываться.

"Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мер.

Однако стоит добавить, что о никаком переводе на дистанционное обучение в "оранжевой" не идет, таких ограничений нет.

Напомним, что в Украине уже более 5 000 летальных случаев от COVID-19.