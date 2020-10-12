Коронавирус в Украине: преодолели психологический барьер по летальным случаям

За последние 24 часа в стране зафиксировано 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. В общей сложности в Украине уже зафиксировано 265 454 случаев заражения с начала пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой области (219) и Киевской области (213).

За последние 24 часа выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. На данный момент в стране по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки умерло также 43 человека. Обще количество летальных случаев перевалило за 5000 - 5 015 человек скончалось.

Ранее мы сообщали, что Украина централизованно закупит лекарство от COVID-19.