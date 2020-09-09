Лукашенко точно уйдет: Гордон назвал даже дату

Журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он также ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать, что Лукашенко уйдет со соей должности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Для меня после истории с похищением Марии Колесниковой и порванным паспортом паззл по ситуации в Беларуси сложился в единую картинку. Первое, Лукашенко конечно же проиграл выборы", - заявил журналист.

Дмитрий Гордон предполагает, что действующий глава государства точно покинет должность президента и дает ему максимум полгода.

"Я думаю, что он уйдет. Это может произойти завтра или в течение полгода – не думаю, что позже", - заявил Гордон.

Ранее Александр Лукашенко признался, что возможно он немного пересидел на президентском сроке, однако, по его мнению, в данной ситуации только он может защитить белорусов.