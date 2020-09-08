14:01 08.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246491:labazovych

Лукашенко: возможно, я немного пересидел на президентской должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации. На данный момент его еще не показали на телевидении, но некоторые издания уже цитируют высказывания белорусского президента.

Лукашенко: возможно, я немного пересидел на президентской должности

Он признал, что возможно уже даже немного пересидел на президентском посту, однако, по его мнению, на данный момент сейчас только он может защитить белорусов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Уже в ближайшее время на российских телеканалах должны показать большое интервью с Лукашенко, наверняка там можно будет услышать еще много интересного.

Ранее президент Беларуси заявил, что перехватил тайные переговоры Германии о Алексее Навальном. Он считает, что Европейский Союз соврал на счет отравления российского оппозиционера и в действительного его никто не травил.


Поделиться

Читайте также:

  • Во вторник, 1 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ;однозначное заявление ;об отношениях с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что получил урок, а Россия и Беларусь продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее. Об этом ;сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

  • Бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился своим мнением по поводу митингов в Беларуси, на которых люди требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.

  • Чинний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його найбільше турбує не влада. Білоруський лідер вважає, що після приходу до влади в Білорусі альтернативних сил буде не люстрація, а різанина, і що сталася раніше на Майдані в Україні буде квіточками. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Белта.

  • Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов поділився своєю думкою з приводу ситуації в Білорусі, де знову на президентських виборах виграв Олександр Лукашенко, але після цього по всій країні почалися масові мітинги.

  • Віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка "поганим диктатором", таким, що втратив підтримку свого народу. Він також застеріг Москву від втручання, щоб утримати його при владі.

  • Російський політолог Леонід Гозман вважає, що російська делегація на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустін буде обговорювати з Олександром Лукашенко входження Білорусі до складу Російський Федерації.

  • Член експертної групи при державному секретаріаті Ради безпеки Білорусі Олександр Шпаковський поділився своєю думкою з приводу того, що відбувається в його країні. Він прокоментував масові протести проти правління Олександра Лукашенка.

  • Схоже, що в Білорусі президента Олександра Лукашенко вже давно ніхто не називає "бацькой". У нього зараз зовсім інше прізвисько.
 
Путин понимает только язык власти и денег: Германия готова "заморозить" Nord Stream 2 Зеленский рассказал, почему не отреагировал на смерть украинского военного на Донбассе Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в Москве Польша: против России должны ввести жесткие санкции
Проишествия
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома
  • 12:29 В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального
  • 11:30 Дело Ефремова: актер признал свою вину
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив