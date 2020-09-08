Лукашенко: возможно, я немного пересидел на президентской должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации. На данный момент его еще не показали на телевидении, но некоторые издания уже цитируют высказывания белорусского президента.
Он признал, что возможно уже даже немного пересидел на президентском посту, однако, по его мнению, на данный момент сейчас только он может защитить белорусов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.
"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.
Уже в ближайшее время на российских телеканалах должны показать большое интервью с Лукашенко, наверняка там можно будет услышать еще много интересного.
Ранее президент Беларуси заявил, что перехватил тайные переговоры Германии о Алексее Навальном. Он считает, что Европейский Союз соврал на счет отравления российского оппозиционера и в действительного его никто не травил.
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