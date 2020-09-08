Польша: против России должны ввести жесткие санкции

Глава правительства Польши дал интервью телеканалу Bloomberg. Он сослался на заявления немецких политиков, в том числе министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я верю, что лица, принимающие решения, изменят свои решения. Они уже должным образом признали, что Северный поток - 2 является политическим проектом, потому что без политических обязательств от этого проекта уже отказались бы", - сказал премьер-министр.

"Что касается недавних событий в Беларуси, куда (президент России Владимир) Путин явно угрожает вмешаться, и того, что он сделал с Навальным, это должно стать последним сигналом тревоги для Германии в отношении позиции Германии и ЕС в отношении "Северного потока-2", - сказал Моравецки.

Когда его спросили о последствиях прекращения работы над NS2 для Германии, Польши и ЕС, Моравецки признал, что проект "очень опасен для Украины, потому что (украинцы) будут полностью отрезаны от (...) возможности транзита (газа)".

Ранее мы сообщали, что Навальный вышел из комы.