В Болгария прошли массовые беспорядки перед Парламентом

Массовые беспорядки и "разборки" полиции с демонстрантами, требующими отставки премьер-министра и генерального прокурора, прошли в среду вечером, 2 сентября, перед зданием парламента в Софии.
Среда стала 56-м днем протестов в Софии с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова и его правительства, а также генерального прокурора Ивана Гешева.
Об этом пишет УРА-Информ.
Протесты начались утром и начались незадолго до первого заседания парламента после летних каникул. По информации полиции, в них приняли участие около двух тысяч человек.
Протестующие бросали петарды, камни, столы и стулья из палаточного городка в полицейских, защищавших парламент. Утром полиция применила слезоточивый газ и арестовала 35 человек. Несмотря на это, попытки пройти в парламент продолжались.
По информации общественного радио, футбольные болельщики были самыми агрессивными среди нападавших на Парламент. По словам одного из организаторов акций протеста Николая Хаджигенова, фанатами выступили провокаторы, посланные людьми премьер-министра Борисова.
Ночью полиция разогнала протестующих, арестовав еще 60 человек. По информации полиции, за день пострадали 100 полицейских.
РанееВ Болгария приняла важное решение для украинских туристов.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг