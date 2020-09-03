12:46 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Болгария прошли массовые беспорядки перед Парламентом

Массовые беспорядки и "разборки" полиции с демонстрантами, требующими отставки премьер-министра и генерального прокурора, прошли в среду вечером, 2 сентября, перед зданием парламента в Софии.

В Болгария прошли массовые беспорядки перед Парламентом

Среда стала 56-м днем ​​протестов в Софии с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова и его правительства, а также генерального прокурора Ивана Гешева.

Об этом пишет УРА-Информ.

Протесты начались утром и начались незадолго до первого заседания парламента после летних каникул. По информации полиции, в них приняли участие около двух тысяч человек.

Протестующие бросали петарды, камни, столы и стулья из палаточного городка в полицейских, защищавших парламент. Утром полиция применила слезоточивый газ и арестовала 35 человек. Несмотря на это, попытки пройти в парламент продолжались.

По информации общественного радио, футбольные болельщики были самыми агрессивными среди нападавших на Парламент. По словам одного из организаторов акций протеста Николая Хаджигенова, фанатами выступили провокаторы, посланные людьми премьер-министра Борисова.

Ночью полиция разогнала протестующих, арестовав еще 60 человек. По информации полиции, за день пострадали 100 полицейских.

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