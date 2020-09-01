Болгария приняла важное решение для украинских туристов: что теперь будет

Болгария до пандемии коронавируса была одной из самых популярных стран для украинских туристов, которые любят проводить отпуск на море. Сейчас же эта страна также одна из немногих, которая несмотря на все обстоятельства продолжает не запрещает въезд гражданам Украины.
Вчера властями страны было принято важное решение продлить разрешение для граждан Украины въезжать в страну без тестирования на коронавирус и 14-дневного карантина еще на месяц. То есть до конца сентября украинцы смогут позагорать и поплавать на курортах страны.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Болгарии в Facebook.
"31.08.2020 г.. Обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина" – отмечается в сообщении.
Напомним, что недавно Хорватия вошла в красную зону для Украины и теперь после возвращения нужно сдать тест на коронавирус или сидеть на изоляции 14 дней.
Ранее Египет ввел обязательный ПЦР-тест для всех туристов, в том числе и из Украины.
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