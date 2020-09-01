Болгария приняла важное решение для украинских туристов: что теперь будет

Вчера властями страны было принято важное решение продлить разрешение для граждан Украины въезжать в страну без тестирования на коронавирус и 14-дневного карантина еще на месяц. То есть до конца сентября украинцы смогут позагорать и поплавать на курортах страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Болгарии в Facebook.

"31.08.2020 г.. Обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина" – отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно Хорватия вошла в красную зону для Украины и теперь после возвращения нужно сдать тест на коронавирус или сидеть на изоляции 14 дней.

Ранее Египет ввел обязательный ПЦР-тест для всех туристов, в том числе и из Украины.