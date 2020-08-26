11:22 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Хотели скомпрометировать Путина: неожиданная версия отравления Навального

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своей неожиданной версией по поводу мотивов отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Хотели скомпрометировать Путина: неожиданная версия отравления Навального

Он отметил, что яд, которым был отравлен политик, есть в расположение только спецслужб, поэтому отравление Навального - на совести государства. То есть власти знали, что такое произойдет. При это Гордон не исключает, что таким решением могли скомпрометировать президента России Владимира Путина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"С другой стороны, ряд российских экспертов, с которыми я общался, говорят, что в Кремле всерьез обсуждается вариант транзита власти от Путина к другому лицу. И для того, чтобы скомпрометировать Путина, отравили Навального, точно так же, как хотели скомпрометировать Путина, когда убили Немцова", - заявил Гордон.

При этом он добавил, что в отравлении точно замешаны государственные структуры, которые старались замолчать факт отравления и не выпускали Навального из больницы в Омске. При этом использование яда против оппозиции, по словам Гордона, происходит не впервые.

Ранее мы сообщалиВ новые подробности отравления Навального. В 


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