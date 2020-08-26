Хотели скомпрометировать Путина: неожиданная версия отравления Навального

Он отметил, что яд, которым был отравлен политик, есть в расположение только спецслужб, поэтому отравление Навального - на совести государства. То есть власти знали, что такое произойдет. При это Гордон не исключает, что таким решением могли скомпрометировать президента России Владимира Путина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"С другой стороны, ряд российских экспертов, с которыми я общался, говорят, что в Кремле всерьез обсуждается вариант транзита власти от Путина к другому лицу. И для того, чтобы скомпрометировать Путина, отравили Навального, точно так же, как хотели скомпрометировать Путина, когда убили Немцова", - заявил Гордон.

При этом он добавил, что в отравлении точно замешаны государственные структуры, которые старались замолчать факт отравления и не выпускали Навального из больницы в Омске. При этом использование яда против оппозиции, по словам Гордона, происходит не впервые.

Ранее мы сообщалиВ новые подробности отравления Навального. В