18:48 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Если бы не пилот все могло бы закончиться фатально: новые подробности отравления Навального

Появляется все больше и больше новой информации по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Если бы не пилот все могло бы закончиться фатально: новые подробности отравления Навального

Российский политик и правозащитник Лев Шлосберг сообщил, что когда самолет с Навальным на борту готовился совершить экстренную посадку в Омске для его госпитализации, в местный аэропорт поступило анонимное сообщение о минировании. По его мнению, это не могло быть случайностью.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"В тот момент, когда пилот принимал решение об экстренной посадке в Омске, в аэропорт поступил неожиданный звонок о минировании аэропорта. Когда такого рода события происходят одно за другим, трудно предположить случайность. Не каждый день неизвестные звонят в аэропорт в Омске и сообщают о минировании. Если бы пилот не посадил самолет, развитие событий было бы фатальным", - подчеркнул он.

Также политолог добавил, что не было никаких сомнений в том, что немецкие врачи смогут определить тот факт, что Навального действительно отравили, хотя эту информацию не подтверждали российские врачи.

Ранее брат Навального обвинил главврача больницы в Омске в тотальной лжи.


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