16:42 20.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Могли переборщить с дозой: эксперт об отравлении Навального

Украинский политолог Владимир Фесенко поделился своим мнением по поводу возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который в тяжелом состоянии находится в больнице.

Могли переборщить с дозой: эксперт об отравлении Навального

Он отмечает, что главной сейчас является версия об отравлении, учитывая историю с экс-сотрудником ФСБ России Александром Литвиненко, который в 2000 годуВ бежал в Великобританию и был отравлен радиоактивным полонием-210 в 2006 году и это не единственный случай. Также случались убитйства и других оппозиуионеров

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Когда говорят о яде, что он может вызывать галлюцинации – возможно, это гипотеза, хотели скомпрометировать Навального, представив его наркоманом, но, возможно, переборщили с дозой. Свидетельств о том, что Навальный увлекался такими вещами, не было. Если бы такое было, то такой компромат уже давно вы применили против него. Поэтому тут варианты — или компрометация, которая привела к тяжелым последствиям, или месть одного из тех, против кого Навальный проводил расследование", — сказал эксперт.

Ранее еще один российский эксперт Марк Фейгин отмечал, что нет никаких сомнений, что Алексея Навального отравили.


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