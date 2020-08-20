То, что его отравили – нет никаких сомнений - эксперт о Навальном

Российский правозащитник, юрист Марк Фейгин поделился своим мнение по поводу сложившейся ситуации. Он считает, что Навальный был отравлен и это была специальная операция российских властей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Уже появляются в соцсетях и снятые пассажирами на телефон кадры внутри самолета, и информация в телеграм-каналах по поводу того, как это все происходило. По-видимому, он был отравлен в аэропорту, он там пил черный чай. И плохо ему стало после взлета самолета, между Томском и Омском небольшое расстояние, пролетели не много. То, что его отравили – нет никаких сомнений. Это, безусловно, операция, которая, видимо, давно планировалась, его уже один раз травили", - сказал правозащитник.

По его мнению, операция планировалась давно, это было нужно сделать дальше от Москвы, а также он считает, что нужно было отвлечь от момента с протестами в Хабаровске и Беларуси.

Ранее мы сообщали, что Навальный находится в больнице в коме.