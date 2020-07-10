В Украине запустят госпрограмму по трансплантации органов: что пообещал Зеленский

На встрече с представителями бизнеса в Волынской области в четверг, девятого июля, президент сообщил о запуске такой программы в течении ближайших двух лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Зеркало Недели.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, выстроить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский бывшему заместителю министра здравоохранения Михаилу Загрийчуку.

В свою очередь сам экс-заместителю главы Минздрава отметил, что Украине просто необходима такая программа, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу. По его данным на это тратится 1,2 млрд грн, что помогает сделать операции 400 человекам, при этом в Украине такая программа помогла бы 10 000.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял решение по главе НБУ Смолию.