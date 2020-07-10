08:55 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245532:labazovych

В Украине запустят госпрограмму по трансплантации органов: что пообещал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об еще одной важной инициативе, которую он хочет запустить в стране. Речь идет о создании государственной программы по трансплантации органов.

В Украине запустят госпрограмму по трансплантации органов: что пообещал Зеленский

На встрече с представителями бизнеса в Волынской области в четверг, девятого июля, президент сообщил о запуске такой программы в течении ближайших двух лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Зеркало Недели.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, выстроить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский бывшему заместителю министра здравоохранения Михаилу Загрийчуку.

В свою очередь сам экс-заместителю главы Минздрава отметил, что Украине просто необходима такая программа, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу. По его данным на это тратится 1,2 млрд грн, что помогает сделать операции 400 человекам, при этом в Украине такая программа помогла бы 10 000.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял решение по главе НБУ Смолию.


Поделиться

Читайте также:
 
Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет Как отличить оригинальный рюкзак Kite? НАТО: Альянс продолжает поддерживать Украину Реконструкция в Днепре: Почему местные жители судятся с горсоветом
Проишествия
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив