13:55 08.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Президент Бразилии сдал позитивный тест на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Больсонаро объявил во вторник, 7 июля, что у него был обнаружен положительный тест на коронавирус. 65-летний Болсонаро неоднократно выражал скептицизм в отношении угрозы COVID-19 и часто уменьшал ее.

Президент Бразилии сдал позитивный тест на коронавирус

Президент, один из наиболее "коронасептических" государственных лидеров, прошел в понедельник (6 июля) рентгенологическое исследование легких и обследование, когда у него появились симптомы, типичные для коронавируса. После исследования президент сказал, что доктора сказали, что его легкие были "чистыми" и что он чувствовал себя хорошо.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Во вторник Болсонаро в маске подтвердил положительный результат теста в присутствии журналистов в Бразилиа.

"У меня была температура 38 градусов, но мои легкие в порядке. Врачи дали мне гидроксихлорохин и азитромицин (антибиотик), после чего я почувствовал себя лучше. Теперь я чувствую себя хорошо, обычно. Я бы даже хотел ходить здесь, но не могу из-за медицинских рекомендаций", , - сказал он.

Он добавил, что будет работать в форме видеоконференций.

Президент часто появлялся на публике без маски, смешиваясь с толпой своих сторонников. Он неоднократно пытался свести к минимуму угрозу COVID-19 и критиковал государственные органы за карантинные ограничения.


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