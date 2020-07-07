Президент Бразилии, который не хочет вводить карантин, с подозрением на коронавирус

По официальным данным, на сегодняшний день в стране обнаружено 1 623 284 случая коронавируса, это второй показатель после США. 65 487 человек погибли. По мнению многих экспертов, фактическое количество инфекций в Бразилии намного выше. По некоторым оценкам, реальное количество зараженных может достигать 10 миллионов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Президент Бразилии Жаир Больсонаро прошел тест в понедельник, включая рентгенологическое исследование легких, после того, как местные СМИ сообщили, что у него были симптомы, похожие на коронавирус. Он в основном атакует легкие.

После исследования президент сообщтл, что доктора сказали, что его легкие были "чистыми" и что он чувствовал себя хорошо. Однако он воздержался от ответа, были ли у него другие симптомы заболевания. Полные результаты теста должны быть предоставлены во вторник.

Больсонаро неоднократно пытался свести к минимуму угрозу COVID-19 и критиковал государственные органы за слишком - по его мнению - далеко идущие ограничения, которые привели к экономическим потерям.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 50 000 случаев заражения COVID-19.