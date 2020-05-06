Зеленский уже ничем не отличается от Порошенко: экс-генпрокурор раскритиковал президента

Рябошапка считает, что глава государства уничтожает реформу прокуратуры, так как Венедиктова возвращается на важные должности прокуроров, которые ранее не сумели пройти обязательную аттестацию.

"Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью. И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко", - цитирует Рябошапку Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Рябошапка считает, что в 2015-2016 годах Порошенко с помощью генерального прокурора также не дал провести нужную для страны реформу прокуратуры.

Бывший генеральный прокурор отметил, что Венедиктова отказалась от продолжения реформы прокуратуры и на специальных комиссиях возвращается бывший прокуроров, которые не сумели пройти аттестации.

Ранее мы сообщали, что Ирина Венедиктова прокомментировал скандал со своей квартирой.