Генеральный прокурор прокомментировала скандал со своей квартирой: что она сказала

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала недавнее расследование программы "Схемы", в котором рассказываются, что генпрокурор и ее муж проживают в квартире, которая не задекларирована.
Венедиктова отметила, что квартира не задекларирована, так как она в ней просто проживает, а не является владельцем.
"Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа... у публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать", - цитирует Венедиктову Ура-Информ со ссылкой на hromadske.
Она добавила, что в декларации за 2019 год этой квартиры нет, так как она здесь еще не проживала, а расследование программы "Схемы" затрагивает декларацию именно 2020 года. Также Венедиктова отметила, что если она будет проживать в этой квартире предусмотренный законом период времени, то она обязательно укажет это в декларации за 2020 год.
"Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля", — добавила она.
Ранее мы сообщали, что Венедиктова назвала своего нового заместителя.