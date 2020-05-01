Генеральный прокурор прокомментировала скандал со своей квартирой: что она сказала

Венедиктова отметила, что квартира не задекларирована, так как она в ней просто проживает, а не является владельцем.

"Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа... у публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать", - цитирует Венедиктову Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Она добавила, что в декларации за 2019 год этой квартиры нет, так как она здесь еще не проживала, а расследование программы "Схемы" затрагивает декларацию именно 2020 года. Также Венедиктова отметила, что если она будет проживать в этой квартире предусмотренный законом период времени, то она обязательно укажет это в декларации за 2020 год.

"Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля", — добавила она.

Ранее мы сообщали, что Венедиктова назвала своего нового заместителя.