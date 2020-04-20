15:46 20.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В последний момент экстренно отменили встречу Шмыгаля и Меркель: что произошло

Сегодня, 20 апреля, должна была состояться видеовстреча премьер министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако в последний момент она была отменена.

В последний момент экстренно отменили встречу Шмыгаля и Меркель: что произошло

О причинах отмены видеовстречи Шмыгаля и Меркель рассказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования", - цитирует представителя немецкой стороны Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

В тоже время на данный момент неизвестно, когда теперь может состояться встреча украинской и немецкой стороны. Отмечается, что дата новой встречи глав правительств Украины и Германии будет сообщена дополнительно.

Интересно, что именно сегодня Шмыгаль должен был отправиться в Германию для встречи с Меркель, однако известно, что из-за пандемии коронавируса это не является возможным. Поэтому стороны должны были встретиться в онлайн режиме.

Стороны должны были обговорить двусторонние вопросы германо-украинских отношений, выполнения Минских договоренностей, а также действия стран в борьбе с пандемией карантина.

Ранее стало известно, кто заменит Шмыгаля на должности премьера.


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