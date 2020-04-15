11:35 15.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244348:labazovych

Стало известно, кто заменит Шмыгаля на должности премьера

Стало известно, кто будет выполнять функции премьер-министра Украины, если по какой-то причине этого не сможет делать глава Правительства Денис Шмыгаль.

Стало известно, кто заменит Шмыгаля на должности премьера

В случае отсутствия Шмыгаля функции главы Кабинета министров будет выполнять министр поВ вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующее постановление было опубликовано наВ сайте правительства.

Об этом пишет Ура-Информ.

В тоже время сообщается, что в случае отсутствия Резникова, его функции, как вице-премьера, будет выполнять вице-премьер-министр поВ вопросам европейской иВ евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Отметим, что Резников ранее работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации и заместителем городского головыВ — секретарем Киевского городского совета. Также с 19 марта этого она он является членом СНБО. Также Резиноков является представителем Украины вВ рабочей подгруппе поВ политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с важным обращением к украинцам.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в США: самый трагический день эпидемии Когда Украина начнет выходить из карантина: новые данные министр здравоохранения Коронавирус в Украине: установлен новый суточный антирекорд Премии в размере 600 % от оклада: крутые надбавки выписали себе руководители украинской таможни
Проишествия
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив