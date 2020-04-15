В случае отсутствия Шмыгаля функции главы Кабинета министров будет выполнять министр поВ вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующее постановление было опубликовано наВ сайте правительства.

Об этом пишет Ура-Информ.

В тоже время сообщается, что в случае отсутствия Резникова, его функции, как вице-премьера, будет выполнять вице-премьер-министр поВ вопросам европейской иВ евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Отметим, что Резников ранее работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации и заместителем городского головыВ — секретарем Киевского городского совета. Также с 19 марта этого она он является членом СНБО. Также Резиноков является представителем Украины вВ рабочей подгруппе поВ политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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