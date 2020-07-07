13:37 07.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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В Японии из-за наводнение погибли десятки людей

В Японии в результате наводнений и оползней, которые были вызваны сильными дождями, уже погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на телеканалВ NHK.

В Японии из-за наводнение погибли десятки людей

Местные власти из-за непогоды приняли решение объявить наивысший уровень опасности в трех префектурах: Фукуока, Сага и Нагасаки.

Также было установлено, что в определённом количестве районов всего лишь за один час выпало более 110 миллиметров осадков. В некоторых городах также были разрушены дороги и мосты, временно остановлено железнодорожное и автобусное сообщение.

Стало известно, что в восьми регионах объявлена опасность схода оползней.

Стоит отметить, что к текущему времени в зону бедствий направлены около 10 тыс. военнослужащих для оказания помощи спасательным группам.

В то же время на острове Кюсо 1,32 млн человек готовятся к массовой эвакуации из-за проливных дождей.

Ранее сообщалось, что вВ Украине с началом лета на водоемах утонул гражданин страны. Только за 5 июля было зарегистрировано 16 летальных случаев на водоемах.


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