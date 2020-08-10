Цена на гречку снова пойдет вверх: неутешительный прогноз

Гречка в Украина всегда является очень популярным продуктом. Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, был введен карантин с прилавков магазинов в первую очередь пропала гречка и туалетная бумага.
Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой рассказал, что снова стоит ожидать подорожания гречки к концу года, хотя и цены на нее во время карантина тоже пошли вверх.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AgroPortal.ua.
"Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели", - заявил эксперт.
В При этом он добавил, что на данный момент на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы.
Сергей Громовой также отметил, что "По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой".
Он рассказал, что на данный момент Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.
Ранее мы сообщали, что украинцев ждет снова повышение тарифов.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг