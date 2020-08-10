12:21 10.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цена на гречку снова пойдет вверх: неутешительный прогноз

Гречка в Украина всегда является очень популярным продуктом. Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, был введен карантин с прилавков магазинов в первую очередь пропала гречка и туалетная бумага.

Цена на гречку снова пойдет вверх: неутешительный прогноз

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой рассказал, что снова стоит ожидать подорожания гречки к концу года, хотя и цены на нее во время карантина тоже пошли вверх.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AgroPortal.ua.

"Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели", - заявил эксперт.

В При этом он добавил, что на данный момент на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы.

Сергей Громовой также отметил, что "По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой".

Он рассказал, что на данный момент Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

Ранее мы сообщали, что украинцев ждет снова повышение тарифов.


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